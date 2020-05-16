По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске переменная облачность, днем +19, ночью +9. В Атырау дождь с грозой, днем 20 градусов выше нуля, ночью +14. В Актобе переменная облачность, днем 19 градусов выше нуля, ночью +9. В Актау дождь. Днем +20, ночью +17. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.