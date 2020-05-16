Однако кафе и аттракционы на территории парка пока работать не будут, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Если парк передадут в частные руки, то цены на аттракционы повысятся, считают уральцы После завершения режима ЧП было принято решение открыть парк с 15 мая, при этом посетителям рекомендуют соблюдать масочный режим. Как рассказал директор парка культуры и отдыха Уральска Бек Жангиров, несмотря на то, что парк открыт, в целях соблюдения санитарных норм аттракционы и кафе пока работать не будут. - Парк будет работать с 10.00 до 21.00, - отметил он. - Желающие могут наслаждаться прогулкой на свежем воздухе вместе с детьми. К слову, на 16 мая в области выявлено 288 человек с инфекцией COVID-19. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 16 мая число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 5850, вылечились 2707 человек, умерли - 34. 16 марта в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, который 14 апреля продлили до 1 мая. 27 апреля президент РК Касым-Жомарт Токаев опубликовал заявление, в котором говорится, что режим ЧП продлен в Казахстане до 11 мая. 11 мая режим ЧП в Казахстане был отменен. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.