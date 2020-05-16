На 16 мая в области зарегистрировано 288 случаев заражения COVID-19, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  В Атырау журналисты будут проходить экспресс-тесты на коронавирус Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в оперативном штабе, на 16 мая в Западно-Казахстанской области было зарегистрировано 9 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. - 7 пациентов с коронавирусной инфекцией являются медицинскими работниками. Они контактировали с ранее выявленными больными. Всего в области заразились 44 медработника. Также коронавирусная инфекция обнаружена у 54- летнего жителя Западно-Казахстанской области, работающего на месторождении Тенгиз Атырауской области,- пояснили в оператином штабе.- В связи с прибытием из соседнего региона был госпитализирован в карантинный стационар, где после отрицательного результата на коронавирус, отправлен на домашний карантин. В связи с жалобами на повышение температуры, медицинским работником осмотрен и были взяты пробы на лабораторные исследования. Еще один пациент является жителем Туркестанской области, 21-летний студент Самарского университета РФ. На автопереходе на границе с РФ на посту "Сырым" при проведении бесконтактной термометрии жалоб не было. Согласно алгоритму, вызвана скорая помощь эпидемиологами СКП, госпитализирован в карантинный стационар. Стоит отметить, по результатам диагностического исследования ПЦР у всех был уточнен диагноз COVID-19, они помещены в областную инфекционную больницу. К слову, в области выявлено 288 человека с инфекцией COVID-19. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 16 мая число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 5850, вылечились 2707 человек, умерли - 34. 16 марта в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, который 14 апреля продлили до 1 мая. 27 апреля президент РК Касым-Жомарт Токаев опубликовал заявление, в котором говорится, что режим ЧП продлен в Казахстане до 11 мая. 11 мая режим ЧП в Казахстане был отменен. Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. 31 марта в ЗКО был объявлен карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.