Тот возглавлял город всего 9 месяцев. Пообещав актюбинцам покончить с мусорными свалками во дворах и отличные дороги, которые построят иностранные компании, Мавр Абдуллин покинул кресло акима города. Куда он ушел, так и осталось неизвестным. 15 мая на первом брифинге для СМИ на посту главы Актобе журналисты поинтересовались этим вопросом у Асхата Шахарова. «Может вы с ним советуетесь?»- спросили они. - Мавр Абдуллин не на государственной службе. Пока человек решил сделать паузу. С ним все хорошо. Советоваться я со всеми советуюсь, всегда на контакте со всеми своими коллегами. Хочу наладить обратную связь с населением, находить золотую середину. Он (Абдуллин-прим.автора) принял решение пока отдохнуть, работа градоначальника отнимает много сил, - сказал Асхат Шахаров. Связано ли было заявление Мавра Абдуллина об уходе с работы с уголовным делом, заведенным на его подчиненного, тоже неизвестно. 16 апреля на 2 месяца был арестован замакима города Жангельды Аубакиров. Его подозревают в совершении преступления по ст. 189, ч. 4, п. 2 "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере». Он работал заместителем акима Актобе по вопросам ЖКХ с июля 2019 года.