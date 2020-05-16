К ремонтным работам приступили в мае. Сейчас подрядная организация уже большую часть объема выполнила, поэтому в эксплуатацию дорогу планируют сдать уже в июне. Ранее подъездная дорога к селу была в неудовлетворительном состоянии, и местным жителям было сложно добираться до трассы. - На сегодняшний день 80% уже готово. Техники у нас достаточно и рабочих тоже хватает. Сейчас мы проводим работы по укладке асфальта. 1,3 км уже завершили. Всего протяженность составляет 3,3 км. Осталось немного, поэтому в скором времени уже закончим, - рассказал начальник участка Мерхан Бапаков. Наряду с этим ведется работа по ремонту подъездной дороги к селу Ильбышин. Также в текущем году запланированы работы в селе Жанабулак. Средства уже выделены и в этом году сразу на нескольких дорогах появится твердое покрытие. - Ремонт дороги в селе Жайык мы хотим закончить раньше намеченного срока. Сейчас уже начаты работы и в другом сельском округе. По району 335 км это только въездные дороги. В этом году отремонтируем 47 км. С республиканского бюджета нам выделено 1,5 млрд тенге, - пояснил руководитель районного отдела ЖКХ ПТ и АД Асылбек Жаншин. Ежегодно проблема плохих дорог в районе постепенно решается. В этом году подъездные дороги появятся к 4 селам, что позволит улучшить качество жизни сельчан. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.