Фото с сайта khabar.kz С 26 по 30 июня в Астане пройдут Дни Актюбинской области, приуроченные к международной специализированной выставке "ЭКСПО-2017". Астанчан и гостей столицы ожидает насыщенная культурно-развлекательная программа, подготовленная лучшими творческими коллективами региона. Для этого из региона в Астану уже прибыли свыше 600 артистов. Уникальную шоу-программу откроет гала-концерт «Ақтөбе – құтты мекен», который пройдет на сцене амфитеатра на территории выставки "ЭКСПО-2017" вечером 26 июня. В нем примет участие финалист международного конкурса «I am a Singer» Димаш КУДАЙБЕРГЕНОВ, а также звезды казахстанской эстрады и творческие коллективы Актюбинской области. Одним из главных подарков для астанчан станет сольный концерт Димаша Кудайбергенова «Bastau Live show». Послушать необыкновенный голос и насладиться творчеством известного актюбинца жители и гости столицы смогут на сцене «Астана-Арены» 27 июня. В течение пяти дней в этноауле на городском ипподроме «Қазанат» будут работать выставка национальных этнографических предметов «Сокровища Актюбинской области», а в столичной галерее «Has Sanat» - выставка картин «Мануфактуры Актобе» и фотовыставка выдающихся архитектурных памятников Актюбинской области. В 15 часов 27 июня на территории ипподрома «Қазанат» пройдет театрализованная этноконцертная программа «Ел жүрегі Астанаға – Арайлы Ақтөбеден» с участием творческих коллективов области. В частности, запланировано выступление оркестра казахских народных инструментов им.Жубанова, музыкальный спектакль «Айман-Шолпан» в исполнении артистов областного драматического театра им. Т. Ахтанова, шоу-программа «Жайна, жадыра, достар» театра «Алақай қуыршақ» и мн. др. Кроме того, 28 июня в военно-историческом музее вооруженных сил РК откроется книжная выставка «Ақтобе – тарих толқынында» и выставка областного историко-краеведческого музея «Дулығалы дала перзенттері». 28 июня с 15.00 до 17.00 для самых маленьких астанчан на площади перед монументом «Байтерек» будет организована развлекательная программа «Балаларға – базарлық». В рамках культурной программы будут организованы национальные спортивные игры, выставки собак пород тазы и тобет, открытые турниры по қазақ күресі и тоғыз құмалақ, а также другие мероприятия. Завершатся Дни Актюбинской области вечером 30 июня на площади перед столичным акиматом гала-концертом «Арайлы рух – Астана» с участием звезд казахстанской эстрады Мираса и Куралай Бекжановых, Нурлана Абдуллина, Аллабергена Жаксыбаева и др.