Подрядчик, который будет обслуживать фонтаны все-таки определился, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе акимата г. Уральск, на сегодняшний день согласно протоколу итогов государственных закупок по обслуживанию городских фонтанов победителем признана компания ТОО "Гарант 07". - Сейчас идёт проверка всех фонтанов в городе. Сегодня планируется включить фонтан на площади Маншук Маметовой, - отметили в акимате. Между тем ранее в ЖКХ г. Уральск говорили, что фонтаны будут включены к 9 мая, но конкурс так и не состоялся.