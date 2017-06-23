Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе УАП ДВД ЗКО, по улице Чагано-Набережная на отрезке от улицы Неусыпова до улицы Сарайшык в связи предстоящим капитальным ремонтом и закрытием улицы Неусыпова изменена схема организации дорожного движения на данном участке. - На перекрестке улиц Сарайшык и Чагано-Набережная был установлен светофор, а односторонний участок дороги переведен на двустороннее движение. Сейчас там уже изменили разметку и установили новые дорожные знаки, - отметили в пресс-службе УАП ДВД ЗКО. Полицейские просят участников дорожного движения быть внимательнее на данном участке дороги.