Лауру Мырзагали отстранили от исполнения обязанностей медицинского директора Талгарской центральной районной больницы. Это связано с начатым служебным расследованием, сообщили в пресс-службе , которое взяло клинику в доверительное управление.

— Решение принято на основе доводов и материалов, представленных на публичных страницах местных интернет-сообществ. Цель отстранения — обеспечение беспристрастности расследования незаконных действий в отношении медицинских сотрудников Талгарской ЦРБ. Комиссия осуществит анализ фактов и обстоятельств, — говорится в сообщении.

Сотрудников больницы призвали «воздерживаться от высказываний» в СМИ социальных сетях до завершения расследования.

Лаура Мырзагали ранее работала в Алматы. В мае прошлого года Совет по этике рекомендовал уволить её после публикации в сети видео, где она кричит на сотрудницу поликлиники из-за того, что та отказывается выписывать фиктивные премии. Чиновница объясняла, что не сможет сама получить премию из-за строго выговора, который ей сделали за оформление незаконного больничного. В июне 2022 года её освободили от должности.

В начале 2021 года около 20 сотрудников управления написали жалобу в агентство по делам госслужбы, обвиняя Мырзагали в несоблюдении этики госслужащего. После её прихода ведомство покинули более 10 специалистов.