Власти заявили, что ведут круглосуточную уборку снега. По состоянию на девять утра, в городе и предгорье высота снежного покрова составляет 13-15 сантиметров.

— С начала снегопада ведётся обработка проезжей части дорог противогололёдными материалами. И работы по очистке тротуаров, мест общего пользования, остановок, надземных переходов, — уверяют в акимате.

По прогнозу «Казгидромета», снегопад продолжится до 15 часов. Ночью похолодает до -25 градусов.

Тем временем жители сообщают, что если в выходные дни улицы города быстро очистили, то сейчас до многих даже крупных дорог снегоуборочная техника не доехала. Жаловаться на некачественную уборку можно в контакт-центр 1308.

Вечером 11 декабря в городе начался снегопад. С 20:00 11 декабря до 6:00 12 декабря в мегаполисе зарегистрировали 33 ДТП. Четыре из них — с пострадавшими.