Единый накопительный пенсионный фонд опубликовал пороги минимальной достаточности (ПМД) на 2024 год. Их размеры остаются на уровне 2023 года.

ПМД — это остаток пенсионных накоплений, свыше которого можно досрочно снимать деньги для улучшения жилищных условий и лечения.

— Сохранение размеров ПМД на прежнем уровне отчасти связано с повышением прогнозной годовой процентной ставки доходности, — пояснили в фонде.

Они составляют:

  • 20 лет — 3 260 000 тенге;
  • 21 год — 3 380 000 тенге;
  • 22 года — 3 510 000 тенге;
  • 23 года — 3 630 000 тенге;
  • 24 года — 3 760 000 тенге;
  • 25 лет — 3 890 000 тенге;
  • 26 лет — 4 030 000 тенге;
  • 27 лет — 4 160 000 тенге;
  • 28 лет — 4 300 000 тенге;
  • 29 лет — 4 440 000 тенге;
  • 30 лет — 4 580 000 тенге;
  • 31 год — 4 720 000 тенге;
  • 32 года — 4 870 000 тенге;
  • 33 года — 5 010 000 тенге;
  • 34 года — 5 160 000 тенге;
  • 35 лет — 5 310 000 тенге;
  • 36 лет — 5 470 000 тенге;
  • 37 лет — 5 620 000 тенге;
  • 38 лет — 5 780 000 тенге;
  • 39 лет — 5 940 000 тенге;
  • 40 лет — 6 100 000 тенге;
  • 41 год — 6 270 000 тенге;
  • 42 года — 6 440 000 тенге;
  • 43 года — 6 610 000 тенге;
  • 44 года — 6 780 000 тенге;
  • 45 лет — 6 950 000 тенге;
  • 46 лет — 7 130 000 тенге;
  • 47 лет — 7 310 000 тенге;
  • 48 лет — 7 490 000 тенге;
  • 49 лет — 7 670 000 тенге;
  • 50 лет — 7 860 000 тенге;
  • 51 год — 8 050 000 тенге;
  • 52 года — 8 240 000 тенге;
  • 53 года — 8 440 000 тенге;
  • 54 года — 8 640 000 тенге;
  • 55 лет — 8 840 000 тенге;
  • 56 лет — 9 040 000 тенге;
  • 57 лет — 9 250 000 тенге;
  • 58 лет — 9 460 000 тенге;
  • 59 лет — 9 670 000 тенге;
  • 60 лет — 9 890 000 тенге;
  • 61 год — 9 890 000 тенге;
  • 62 года — 9 890 000 тенге.

