ЕНПФ опубликовал пороги достаточности для снятия пенсионных на 2024 год

Единый накопительный пенсионный фонд опубликовал пороги минимальной достаточности (ПМД) на 2024 год. Их размеры остаются на уровне 2023 года.

ПМД — это остаток пенсионных накоплений, свыше которого можно досрочно снимать деньги для улучшения жилищных условий и лечения.

— Сохранение размеров ПМД на прежнем уровне отчасти связано с повышением прогнозной годовой процентной ставки доходности, — пояснили в фонде.

Они составляют:

20 лет — 3 260 000 тенге;

21 год — 3 380 000 тенге;

22 года — 3 510 000 тенге;

23 года — 3 630 000 тенге;

24 года — 3 760 000 тенге;

25 лет — 3 890 000 тенге;

26 лет — 4 030 000 тенге;

27 лет — 4 160 000 тенге;

28 лет — 4 300 000 тенге;

29 лет — 4 440 000 тенге;

30 лет — 4 580 000 тенге;

31 год — 4 720 000 тенге;

32 года — 4 870 000 тенге;

33 года — 5 010 000 тенге;

34 года — 5 160 000 тенге;

35 лет — 5 310 000 тенге;

36 лет — 5 470 000 тенге;

37 лет — 5 620 000 тенге;

38 лет — 5 780 000 тенге;

39 лет — 5 940 000 тенге;

40 лет — 6 100 000 тенге;

41 год — 6 270 000 тенге;

42 года — 6 440 000 тенге;

43 года — 6 610 000 тенге;

44 года — 6 780 000 тенге;

45 лет — 6 950 000 тенге;

46 лет — 7 130 000 тенге;

47 лет — 7 310 000 тенге;

48 лет — 7 490 000 тенге;

49 лет — 7 670 000 тенге;

50 лет — 7 860 000 тенге;

51 год — 8 050 000 тенге;

52 года — 8 240 000 тенге;

53 года — 8 440 000 тенге;

54 года — 8 640 000 тенге;

55 лет — 8 840 000 тенге;

56 лет — 9 040 000 тенге;

57 лет — 9 250 000 тенге;

58 лет — 9 460 000 тенге;

59 лет — 9 670 000 тенге;

60 лет — 9 890 000 тенге;

61 год — 9 890 000 тенге;

62 года — 9 890 000 тенге.

