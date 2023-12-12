Единый накопительный пенсионный фонд опубликовал пороги минимальной достаточности (ПМД) на 2024 год. Их размеры остаются на уровне 2023 года.
ПМД — это остаток пенсионных накоплений, свыше которого можно досрочно снимать деньги для улучшения жилищных условий и лечения.
— Сохранение размеров ПМД на прежнем уровне отчасти связано с повышением прогнозной годовой процентной ставки доходности, — пояснили в фонде.
Они составляют:
- 20 лет — 3 260 000 тенге;
- 21 год — 3 380 000 тенге;
- 22 года — 3 510 000 тенге;
- 23 года — 3 630 000 тенге;
- 24 года — 3 760 000 тенге;
- 25 лет — 3 890 000 тенге;
- 26 лет — 4 030 000 тенге;
- 27 лет — 4 160 000 тенге;
- 28 лет — 4 300 000 тенге;
- 29 лет — 4 440 000 тенге;
- 30 лет — 4 580 000 тенге;
- 31 год — 4 720 000 тенге;
- 32 года — 4 870 000 тенге;
- 33 года — 5 010 000 тенге;
- 34 года — 5 160 000 тенге;
- 35 лет — 5 310 000 тенге;
- 36 лет — 5 470 000 тенге;
- 37 лет — 5 620 000 тенге;
- 38 лет — 5 780 000 тенге;
- 39 лет — 5 940 000 тенге;
- 40 лет — 6 100 000 тенге;
- 41 год — 6 270 000 тенге;
- 42 года — 6 440 000 тенге;
- 43 года — 6 610 000 тенге;
- 44 года — 6 780 000 тенге;
- 45 лет — 6 950 000 тенге;
- 46 лет — 7 130 000 тенге;
- 47 лет — 7 310 000 тенге;
- 48 лет — 7 490 000 тенге;
- 49 лет — 7 670 000 тенге;
- 50 лет — 7 860 000 тенге;
- 51 год — 8 050 000 тенге;
- 52 года — 8 240 000 тенге;
- 53 года — 8 440 000 тенге;
- 54 года — 8 640 000 тенге;
- 55 лет — 8 840 000 тенге;
- 56 лет — 9 040 000 тенге;
- 57 лет — 9 250 000 тенге;
- 58 лет — 9 460 000 тенге;
- 59 лет — 9 670 000 тенге;
- 60 лет — 9 890 000 тенге;
- 61 год — 9 890 000 тенге;
- 62 года — 9 890 000 тенге.
