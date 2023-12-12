Снегопад в Алматы: 33 ДТП произошло за ночь

Полиция Алматы обратилась к участникам дорожного движения в связи со снегопадом.

— Призываем водителей к неукоснительному соблюдению ПДД, проявлению культуры и усилению внимательности. Это обращение сейчас очень актуально и поможет избежать трагедий на дорогах города, — сказал заместитель начальника управления местной полицейской службы Алматы Серик Шумаев.

С 20:00 11 декабря до 6:00 12 декабря в мегаполисе зарегистрировали 33 ДТП. Четыре из них — с пострадавшими.

Вечером 11 декабря в городе начался снегопад. Столбики термометра, согласно данным службы 112, могут опуститься до -27 градусов.