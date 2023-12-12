Cайгаки в Казахстане больше не находятся на грани исчезновения — МСОП

Международный союз охраны природы объявил о переходе сайгака из категории «Находящийся на грани исчезновения» в категорию «Находящийся в состоянии близком к угрожаемому» в международном Красном списке. Об этом сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов.

Популяция выросла от 21 тысячи особи в 2003 году до 1,9 млн особей в 2023 году.

В сентябре сайгаков включили в перечень животных, подлежащих регулированию. С шестого октября, заявили власти, отлову подлежат 200 тысяч парнокопытных. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным и в Минэкологии объявили, что сайгаков будут отстреливать.

Казахстанцы создали петицию, требуя отменить отстрел. Они уверены, что истинная цель истребления животных — получение их рогов, стоящих немалые деньги на чёрном рынке.

27 октября министерство экологии и природных ресурсов предложило установить сроки охоты на сайгаков. А позже — разрешить и любительскую охоту.