Факт нарушения карантина был зафиксирован вчера, 20 июля, во время рейда с акимом города Абатом Шыныбековым. Несмотря на то, что автомойкам разрешено работать с 10.00 до 17.00, объект бизнеса по улице Шолохова продолжал работать и после 22.00. По словам заместителя руководителя департамента по контролю качества безопасности товаров и услуг по ЗКО Нурлыбека Мустаева, предпринимателю грозит штраф в размере 230 МРП. - После того как мониторинговая группа передаст все материалы касательно данного факта в городское управление, частный предприниматель будет вынужден заплатить штраф в размере 230 МРП или более 630 тысяч тенге, - отметил Нурлыбек Мустаев.