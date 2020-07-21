Наибольшее количество нарушений карантинных ограничений выявлено среди жителей города Атырау. Было выявлено 14 фактов нахождения людей в ресторанах, несмотря на то, что им разрешено было работать только в виде услуги доставки и 39 фактов торговли в продовольственных магазинов в запрещенное время. По проведению различных семейных мероприятий лидирует Жылыойский район. Несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации, жители района провели 16 семейных праздников. Такие нарушения зафиксированы в Исатайском, Кызылкогинском, Макатском районах и в городе Атырау. Были зарегистрированы факты движения автомобильных средств, на которых действовали временные ограничения. В частности, в городе Атырау зарегистрировано 35 фактов, в Жылыойском районе - 100, в Макатском районе - 31, в Исатайском районе - 19, в Махамбетском районе - 17, в Кызылкогинском районе - 20, в Индерском районе - 9. Напомним, что все эти нарушения были выявлены в ходе рейдов, которые прошли с 11 по 20 июля. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.