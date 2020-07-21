Некоторым сдача медицинских анализов оказалась не по карману, некоторые не выдержали бюрократических барьеров по сбору документов, а некоторые просто не смогли дозвониться по указанным в объявлении номерам, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
В редакцию "МГ" обратились жители Уральска, которые рассказали, что на добровольной основе хотели бы работать с больными COVID-19 в качестве младшего медицинского персонала. Такое объявление
распространило управление здравоохранения ЗКО около двух недель назад. Однако, как выяснилось позже, устроиться на работу в качестве санитаров не так-то и просто. По словам 30-летнего жителя города Алиби, они в течение трех дней не мог дозвониться по указанным в объявлении номерам.
– Услышав о том, что в инфекционные больницы требуются работники, я решил добровольно устроиться на работу. Почему бы и нет? Людям помог бы, да и денег заработал бы. Тем более по параметрам прохожу: молодой, хроническими заболеваниями не страдаю. Знаю, что работа не из легких, ну а куда деваться? Раньше работал на вахте, сейчас без работы. Три дня пытался дозвониться до облздрава, но тщетно. Написал сообщение, прочитали, но не ответили. Значит, не так уж сильно они и нуждаются в работниках, - говорит мужчина.
Жительница города Шынар рассказала, что тоже решила поработать в инфекционной больнице. Приехав в управление здравоохранения, женщина получила список документов, среди которых было наличие медицинских справок.
– Я осталась без работы, двое детей-подростков, которых нужно одевать и кормить, еще кредит, который нужно ежемесячно оплачивать. Еще нужно оплачивать съем жилья, покупать продукты, оплатить коммунальные услуги. В облздраве обещали выплаты до 850 тысяч тенге за работу в качестве санитарки. Не задумываясь, согласилась, но у меня нет денег, чтобы сдать все эти анализы, - возмущается Шынар.
Другого жителя города Дастана (имя изменено по просьбе мужчины) направили в городскую многопрофильную больницу, там ему дали список необходимых документов, которые мужчина сразу же начал собирать.
– Собирать документы я начал в прошлый понедельник. Чтобы устроиться работать санитаром, нужны справки о несудимости, справка с психдиспансера, с наркологии, санитарная книжка, анализы крови, анализ на гепатит, ВИЧ, ВГС, ВГВ. Санитарную книжку сказали пройти платно в любом медучреждении, анализы крови тоже нужно сдавать платно в частных лабораториях, ЦОНы работают лишь по записи. Сдать анализ на гепатит стоит около четырех тысяч тенге, на ВИЧ - пять тысяч тенге и так далее. Всего я заплатил около 30 тысяч тенге, потратил неделю времени, ходил в такую жару по городу, собирал документы, но до сих пор меня не приняли. Я - здоровый мужчина, бывший спортсмен и то замучился собирать эти документы. Деньги на ветер, время потерял, да еще и не факт, что примут. Как они выбирают, на что смотрят - не понятно. Волокита такая, что любой человек устанет, - возмущается Дастан.
Руководитель управления здравоохранения ЗКО Болатбек Каюпов во время брифинга в региональной службе коммуникаций сказал, что на сегодняшний день в инфекционные стационары были приняты более 30 санитаров-добровольцев.
- Есть установленные правила при приёме на работу, это касается и врачей, и младшего медицинского персонала. В этих требованиях прописаны наличие справки о состоянии здоровья. Санитары становятся младшими медицинскими работниками, и их также касаются эти требования. Что касается сдачи анализов, то с этим, я думаю, проблем нет. Поликлиники работают, люди могут обратиться к своему участковому врачу, сдать анализы. А различные справки с наркологии, центра психического здоровья можно получить через сайт электронного правительства. Если вы помните, мы недавно делали объявление о необходимости санитаров. С того момента мы набрали более 30 человек в наши медицинские организации и полностью укомплектовались младшим медицинским персоналом. Работа в коронавирусных стационарах в эмоциональном и психологическом плане крайне сложная. Тем более люди работают в специальных костюмах, что создаёт дополнительные неудобства. Поэтому нам нужны были крепкие, здоровые люди, - заявил Болатбек Каюпов.
К слову, ни один из наших героев все-таки не устроился на работу в инфекционные стационары.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.