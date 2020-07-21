Иллюстративное фото из архива "МГ" Первая трагедия произошла в Таскалинском районе на реке Деркул. Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, в 17.40 спасатели вытащили из воды труп 12-летнего подростка, который утонул в этот же день в 15.00. Мальчик купался в запрещенном месте. На месте работали четыре спасателя и одна единица техники. Второй несчастный случай произошел в Уральске. В поселке Деркул спасатели вытащили из реки труп 60-летнего мужчины, который утонул при неизвестных обстоятельствах. Стоит отметить, что с начала года на водоемах области утонули 13 человек, семь из которых - дети. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.