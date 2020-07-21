20 июля в 22.00 аким города Абат Шыныбеков посетил площадь Первого Президента, где ежедневно в вечернее время собираются горожане. Таким образом градоначальник решил проверить соблюдаются ли ограничительные карантинные меры. Кроме этого, в рейде приняли участие санврачи, сотрудники акимата и полицейские. Оказалось, что после 22.00 торговля и предоставление услуг на площади Первого Президента бывает в самом разгаре. Многочисленные детские машинки, батуты, прогулки на пони развлекали маленьких детей. Здесь же можно приобрести напитки и сладости. Хотя, согласно постановлению главного санитарного врача, предприниматели на площади имеют права работать лишь до 22.00. Всем нарушителям проверяющие раздали предупреждения и заявили, что в следующий раз за подобное нарушение им будет грозить штраф. - Мы закрыли городской парк, но вам мы разрешили работать до 22.00. Если вы будете продолжать работать дальше, то народу здесь меньше не станет и люди толпами будут здесь ходить. Здесь присутствуют сотрудники финансового отдела, с которыми вы заключали договоры. Если вы не будете соблюдать требования, то мы сегодня же в одностороннем порядке разорвем с вами договор и вы останетесь без работы. Ларьки имеют право работать до 22.00. Сегодня мы вам раздадим предупреждения, но если завтра вы снова нарушите постановление, то будете оштрафованы по статье 424 КоАП РК "Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов", а все эти машинки, батуты будут конфискованы. Сейчас вы занимаетесь незаконной предпринимательской деятельностью. Я, как аким города, пришел сегодня вас предупредить. Вы поймёте меня правильно, мы каждый день видим статистику заболевших, а их очень много. Нельзя в погоне за деньгами рисковать жизнью и здоровьем людей, - заявил Абат Шыныбеков. Заместитель руководителя департамента по контролю качества безопасности товаров и услуг по ЗКО Нурлыбек Мустаев отметил, что детские машинки и батуты не дезинфицируются - Вы все знаете эпидситуацию в нашей области. Никто не дезинфицирует эти машинки. Ограничительные меры - временные, проявите терпение. Сумма штрафов значительная, доходит до 600 тысяч тенге. Просим вас соблюдать требования, - отметил Нурлыбек Мустаев.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.