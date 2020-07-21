Всего, по данным на 20 июля, в ЗКО зарегистрировано 4845 заболевших COVID-19, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Семь человек скончались от коронавируса в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным телеграм-канала МВК по нераспространению COVID-19, на 20 июля в республике зарегистрировано 1630 новых случаев заболевания COVID-19, из них 885 человек являются носителями болезни с симптомами и 745 без симптомов. В ЗКО 20 июля зарегистрировано 103 заболевших. Всего в Казахстане подтверждено 73 468 случаев заболевания COVID-19. 92 человека заразились коронавирусом в ЗКО Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.