Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным телеграм-канала МВК по нераспространению COVID-19, на 20 июля в республике зарегистрированоновых случаев заболевания COVID-19, из них 885 человек являются носителями болезни с симптомами и 745 без симптомов. В ЗКО 20 июля зарегистрировано 103 заболевших. Всего в Казахстане подтверждено 73 468 случаев заболевания COVID-19.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.