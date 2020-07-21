Иллюстративное фото из архива "МГ" На официальной странице акимата Уральска в Instagram написано, что функционирование и содержание фонтанов находится на контроле городского акимата и в этом году планируют капитально отремонтировать все фонтаны. - Ежегодно в связи с тендерными процедурами, из-за разных поставщиков, которые ежегодно осуществляли обслуживание и содержание фонтанов, состояние их ухудшилось. Поэтому акиматом был объявлен конкурс государственных закупок на проведение всех ремонтных работ. На сегодняшний день подрядная организация уже определена, - сообщили в акимате Уральска. Работы начинаются с трех крупных фонтанов: на площадях Чапаева и С.Датова, в сквере Пушкина по ул.Пугачева. Планируют завершить работы в течение 1,5 месяца. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.