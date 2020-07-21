Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил главный государственный санитарный врач Атырауской области Садвакас Байгабулов, во время рейдовых проверок мобильные группы выявили ряд нарушений. возбуждено 54 административных дела по части 1 статьи 425, в отношении объектов малого и среднего бизнеса и на физических лиц на общую сумму более 10 млн тенге. – Среди них 26 штрафов наложены на физические лица, среди которых 8 лиц, не привязанные к объектам МСБ, 18 физических лиц, нарушивших карантинные меры при исполнении своей непосредственной работы на объектах. В основном нарушения связаны с несоблюдением масочного режима в закрытых помещениях, несоблюдением респираторной культуры при чихании, кашле, несоблюдением социальной дистанции. Общая сумма наложенных штрафов на физических лиц составляет 1 млн 83 тысячи тенге. Также в отношении 28 юридических лиц предприняты административные меры, а именно в отношении владельцев 21 продуктового магазина, 4 - в отношении объектов общепита, 3 - в отношении СТО. На общую сумму 8,9 млн тенге, - сообщил Садвакас Байгабулов. Таким образом, мобильные группы проверили более тысячи объектов, в которых выявили 54 нарушения. Всего возбуждено семь административных дел, из них пять - на ИП, два - на физические лица. – По материалам правоохранительных органов возбуждены пять административных дел в отношении владельцев супермаркета "Super Marco", магазинов "Алина", "Жайлан", «Инжу» и «Игилик». В Исатайском районе районе за несоблюдение карантинных мер наложены два штрафа на сумму более 638 тысяч тенге за несоблюдение временного интервала работы на владельцев магазинов «Инжу» и «Игилик», - сообщил Садвакас Байгабулов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.