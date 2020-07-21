Владельцы магазинов "Инжу" и "Игилик" должны будут выплатить солидный штраф за несоблюдение карантинных мер. Магазины работали дольше положенного времени, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На 638 тысяч тенге оштрафованы предприниматели Атырауской области Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил главный государственный санитарный врач Атырауской области Садвакас Байгабулов, во время рейдовых проверок мобильные группы выявили ряд нарушений. возбуждено 54 административных дела по части 1 статьи 425, в отношении объектов малого и среднего бизнеса и на физических лиц на общую сумму более 10 млн тенге. – Среди них 26 штрафов наложены на физические лица, среди которых 8 лиц, не привязанные к объектам МСБ, 18 физических лиц, нарушивших карантинные меры при исполнении своей непосредственной работы на объектах. В основном нарушения связаны с несоблюдением масочного режима в закрытых помещениях, несоблюдением респираторной культуры при чихании, кашле, несоблюдением социальной дистанции. Общая сумма наложенных штрафов на физических лиц составляет 1 млн 83 тысячи тенге. Также в отношении 28 юридических лиц предприняты административные меры, а именно в отношении владельцев 21 продуктового магазина, 4 - в отношении объектов общепита, 3 - в отношении СТО. На общую сумму 8,9 млн тенге, - сообщил Садвакас Байгабулов. Таким образом, мобильные группы проверили более тысячи объектов, в которых выявили 54 нарушения. Всего возбуждено семь административных дел, из них пять - на ИП, два - на физические лица. – По материалам правоохранительных органов возбуждены пять административных дел в отношении владельцев супермаркета "Super Marco", магазинов "Алина", "Жайлан", «Инжу» и «Игилик». В Исатайском районе районе за несоблюдение карантинных мер наложены два штрафа на сумму более 638 тысяч тенге за несоблюдение временного интервала работы на владельцев магазинов «Инжу» и «Игилик», - сообщил Садвакас Байгабулов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Али ЖУМАНОВ