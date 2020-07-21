Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 21 июля, состоялся брифинг в отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска, где заместитель руководителя отдела ЖКХ, ПТ и АД Уральска Канат Умралиев рассказал, что с 3 августа будет открыт прием заявок на получение жилищного сертификата, получившим одобрение банка по выдаче ипотечного жилищного займа на приобретение жилья по категориям: многодетная семья, неполная семья и семья, имеющая или воспитывающая детей-инвалидов. - Кроме того, жилищный сертификат могут получить востребованные специалисты, работники здравоохранения, образования, культуры, спорта, ветеринарии, агропромышленного комплекса и те, кто работает в правоохранительной сфере, при условии подтверждении своих доходов о платежеспособности, - пояснил Канат Умралиев. Перечень документов, которые необходимо предъявить для заявки на получение жилищного сертификата: - Заявка по форме; - Документ, удостоверяющий личность заявителя и членов семьи (супруг (а), несовершеннолетних детей, для идентификации личности; - Справка о доходах за последние шесть месяцев по трудовой или предпринимательской деятельности (на всех членов семьи (супруг (а), несовершеннолетних детей); - Справка с места работы, за исключением социально-уязвимых слоев населения; - Письмо банка второго уровня об одобрении выдачи ипотечного жилищного займа на приобретение жилья заявителю, содержащее сведения о сумме, размере первоначального взноса и сумме ежемесячного платежа по ипотечному жилищному займу; К слову, документы нужно предоставить в ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск", кабинет №3. Канцелярия отдела работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: улица К.Аманжолова, офис 69/1. - По области на жилищные сертификаты только для Уральска выделено 56 миллионов тенге. Первоначальный взнос не должен превышать одного миллиона тенге. Часть первоначального взноса можно покрыть жилищным сертификатом, то есть 500 тысяч тенге, - отметил заведующий сектором жилья и приватизации отдела ЖКХ, ПТ и АД Уральска Ерлан Шайхиев. Жилищный сертификат - форма денежного обязательства местного исполнительного органа, предоставляемая гражданам РК для покрытия жилья в рамках ипотечной программы, утвержденной Национальным банком РК, или государственной программой жилищного строительства, утвержденной правительством РК. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.