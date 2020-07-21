Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в департаменте по контролю качества безопасности товаров и услуг по ЗКО, нарушители карантина будут привлекаться к ответственности по статье 425 КоАП РК "Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов" и могут быть наказаны штрафом в размере 30 МРП или более 83 340 тенге. – Должностные лица, субъекты малого предпринимательства и некоммерческие организации за нарушение карантинного режима будут наказаны штрафом в размере 230 МРП или более 638 тысяч тенге. Представители среднего предпринимательства могу быть оштрафованы на 300 МРП или более 833 тысяч тенге, а субъектам крупного предпринимательства грозит штраф в размере более 4,4 млн тенге. Уважаемые жители города, убедительно просим вас соблюдать санитарно-гигиенические меры, носить медицинские маски, только от вашего благоразумия зависит то, как скоро мы остановим распространение коронавируса, - сообщили в департаменте.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.