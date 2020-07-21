Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, в регионе продолжаются профилактические рейды по необоснованному завышению цен на лекарственные препараты. – В выходные дни в Атырау установлено пять аптек, в которых отпускали лекарственные препараты по завышенным в несколько раз ценам. Кроме того, полицейскими установлены факты незаконной реализации лекарственных препаратов и медицинских средств. В аптеках, расположенных по улицам Баймуханова, Тайманова, Жарбосынова, Сатыбалдиева и в поселке Жумыскер новокаин при цене 342,68 тенге продавали по 500 тенге, Новиган НЕО стоимостью 583 тенге продавали по 710 тенге, а Ингавирин при ценах от 4240,87 до 5640,36 тенге продавали по 6-7 тысяч тенге, - сообщили в полиции. За 20 дней этого месяца полицейские выявили свыше 20 таких фактов. Еще выявлено семь фактов незаконной продажи медикаментов и медицинских средств. По всем случаям материалы направлены в департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.