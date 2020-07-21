Среди новорождённых детей летальных случаев от КВИ не зарегистрировано, передает Informburo.kz.

Около 40 беременных женщин, заражённых коронавирусной инфекцией, скончались в Казахстане. Об этом сообщила на брифинге вице-министр здравоохранения Ажар Гиният. – У нас нет данных о новорождённых, умерших от коронавиурса. Есть статистика о смертности беременных от коронавируса и пневмоний. Среди беременных женщин около 40 человек умерли, – сказала Ажар Гиният, отвечая на вопрос о том, зарегистрированы ли в стране случаи смерти по причине заражения КВИ среди беременных женщин или новорождённых детей. В Минздраве также сообщили, что в Казахстане зарегистрировали в общей сложности около двух тысяч случаев заражения коронавирусом среди детей. – В больницах находятся свыше 100 деток. Все они легко перенесли и переносят инфекцию. И ни одного случая смертности от заболевания не зафиксировано, – отметила Ажар Гиният. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

Фото с сайта bestfacts.ru