Как рассказала директор СОШ №45 Ляззат Сагынгалиева, учебное заведение является одним из самых старых городе. - Она была построена в 1940 году. В годы войны тут располагался военный госпиталь. А уже после войны здесь была известная железнодорожная школа. И только в 2003 году здание было передано в ведение городскому отделу образования. Проектная мощность школы рассчитана на 500 человек. В прошлом учебному году школу окончили 655 учащихся. Здание долгие годы испытывало потребность в капитальном ремонте, крыша протекала, сети были изношены, зимой было холодно. Со дня основания школы здесь не проводилось капитального ремонта, - пояснила Ляззат Сагынгалиева. Как отметила директор СОШ №45, в школе ремонт проходит по дорожной карте занятости. - Ремонтные работы начались в мае этого года. Этим занимается подрядная организация ТОО "Батыс Строй-Инвест". За работой смотрят не только руководители, но и общественная комиссия, состоящая из родителей учащихся. Они приходят сюда ораз в неделю и наблюдают за ходом работ. Мы все с нетерпением ждем, когда перейдем в светлую, красивую, обновленную школу. За это мы благодарны руководству области и города, - говорит директор СОШ №45. Стоит отметить, что капитальный ремонт школы обошелся в сумму свыше 600 миллионов тенге. - Школу планировали отремонтировать за пять месяцев, но сейчас подрядчики обещают завершить ремонт в здании и сделать переднюю часть территории к 25 августа. Остальные работы будут продолжены во время нового учебного года, - пояснила Ляззат Сагынгалиева. Начальник участка ТОО "Батыс Строй-Инвест" Валерий Дисенов отметил, что во время карантина возникли некие сложности. - И по материалам, и по трудовым ресурсам были трудности, к примеру, по субботам не ходят автобусы в городе. Также мы не можем обеспечить питанием своих рабочих, не можем организовать общую столовую, кафе закрыты, люди приносят еду с собой. На сегодняшний день здесь трудятся 96 человек. Все черновые работы завершены, сейчас переходим уже на чистовую отделку, - заключил Валерий Дисенов.