По сообщению службы спасения, 22 июля в области ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду, сильная жара и гроза. По данным РГП "Казгидромет", 22 июля в Уральске ожидается переменная облачность. Днем столбики термометров покажут 32 градуса выше нуля, ночью +19. Дожди и грозы синоптики прогнозируют в Атырау. Днем +34, ночью +22. В Актобе также ожидаются дожди и грозы. Днем столбики термометров покажут +23, ночью +20. В Актау малооблачно, ожидается погода без осадков. Днем +34, ночью +26.