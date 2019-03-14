Именно эти слова писателя Ромена Роллана вместе с другими выражениями о добре и милосердии располагаются на одной стен в офисе столичного горкома КНПК, который является и офисом народного проекта «Шапағат» в Астане. В этих словах вся суть проекта Коммунистической Народной партии Казахстана, ведь рассуждать о поддержке социально уязвимых категорий граждан и просто людей, попавших в сложную жизненную ситуацию, могут многие. А протянуть реальную руку помощи, отвлекшись от ежедневной суеты своих многочисленных дел, пропустив сквозь свою душу страдания матери, которой нечем кормить своих детей, или семьи, замерзающей в хлипкой хибаре посреди лютой северной зимы, способны только те, чьи сердца и души открыты и наполнены состраданием и любовью.
В 2016 году Коммунистическая Народная партия Казахстана запустила инициативный проект «Шапағат» с целью оказания посильной помощи нуждающимся согражданам. Сейчас «Шапағат», взявший старт в столице, насчитывает 17 филиалов по республике, которые действуют при областных и городских комитетах партии. В пункты сбора принимаются одежда, обувь, бытовая техника, посуда, детские стульчики, ходунки, коляски, кроватки, игрушки, книги, сумки, канцелярские товары, продукты и прочее. Все это потом распределяется среди обратившихся за помощью семей. У проекта есть собственные страницы в социальных сетях, где сотни историй о людях, оказавшихся не только за чертой бедности, но и за чертой внимания чиновников к своим проблемам.
– Идея создания проекта возникла не на пустом месте. Мы народная партия, и в общественные приемные горкомов и обкомов обращаются очень много людей со своими проблемами. В основном это граждане из социально незащищенных категорий: одинокие матери, многодетные семьи, семьи, воспитывающие ребенка-инвалида, одинокие пенсионеры, инвалиды, граждане, которые не могут найти справедливость в судах и других инстанциях. Всем им мы старались помочь: оказывали юридические психологические консультации, устраивали встречи со специалистами из госорганов, банков, помогали устроиться на обучающие курсы, найти работу. Тогда Секретарь Центрального Комитета КНПК Айкын Конуров предложил эту работу систематизировать, придать ей определенный формат. Так три года назад родился народный проект партии. Название его переводится на русский как заступничество, благодеяние, милость, – рассказывает координатор республиканского народного проекта «Шапағат» Назгуль Макжан.
По словам самого Айкына Ойратовича, со второй волной кризиса 2014 года многие казахстанцы потеряли почву под ногами и столкнулись с серьезными проблемами: потеряли работу, не смогли платить по кредитам, резко возросли цены, а доходы упали, что повлекло снижение уровня жизни в целом. Особенно это стало заметно в Астане, ведь столица манила к себе многих заработками, возможностью дать достойное образование и качественное медицинское обслуживание детям. В отчаянном положении люди обращались к депутатам и в общественные приемные просто за материальной помощью на лекарства, одежду, продукты питания.
– В определенный момент мы поняли, что собственных ресурсов уже не хватает. Было принято решение обратиться к помощи наших сторонников и просто добрых людей. Оказалось, что желающих помочь нуждающимся достаточно много, а статус парламентской партии коммунистов придавал этому благому делу надежность и доверие тех, кто оказывал помощь. Так и появился народный проект «Шапағат». Мы сегодня не просто помогаем найти друг друга желающим помочь и тех, кому эта помощь важна, но и с помощью наших медийных ресурсов пытаемся расширить возможности нашего проекта, и это удается, – отметил А.Конуров.
5 марта 2019 года в офисе Астанинского городского филиала КНПК прошел день открытых дверей народного проекта «Шапағат» под девизом «КНПК: делай добро с нами». В этот день в горкоме собрались активисты и подопечные проекта, волонтеры, бизнесмены – все те, кому нужна помощь, и кто может и хочет ее оказать.
– Сегодня мы бы хотели подвести небольшой итог трехлетней деятельности проекта «Шапағат», рассказать о результатах и вместе с нашими подопечными поблагодарить волонтеров и всех неравнодушных, оказывающих поддержку и помощь, – сообщил первый секретарь Астанинского городского филиала КНПК Нурдаулет Оразханов.
По информации организаторов мероприятия, за неполных три года в рамках проекта «Шапағат» оказана помощь более 10 тысячам семей, выдано около 248 тысяч единиц одежды и 12 тонн продуктов, школьной формой, ранцами и канцелярскими принадлежностями обеспечено 5 тысяч школьников. Кроме того, коммунисты оказали помощь 100 семьям в получении документов и 30 детей благодаря оказанной вовремя помощи остались в семьях, 20 семей обрели жилье. Проведено 8 тысяч юридических консультаций. Памятуя о том, что не хлебом единым жив человек, коммунисты организовали и провели более 100 культурных мероприятий для подопечных проекта. Недавно при проекте «Шапағат» в столичном горкоме инициативной группой студентов было создано молодежное волонтерское движение «Жастар шуағы».
Проект набирает обороты. Сейчас он уже широко известен среди социально уязвимых категорий казахстанцев. Люди, получившие необходимую поддержку, рассказывают о «Шапағате» другим, дают контакты общественных приемных и кураторов проекта. Помимо активных пользователей соцсетей, которые откликаются на публикации, также сложилась определенная группа постоянных спонсоров. Есть среди них и депутаты, и бизнесмены, но больше все-таки простых людей.
Коммунисты считают, что государство должно комплексно подойти к решению социальных проблем граждан, чтобы уменьшить количество нуждающихся семей. Ведь большинство обращающихся в «Шапағат» приезжают в большие города из депрессивных сел и городков, где нет работы, качественного медицинского обслуживания и реабилитационных центров для детей с ограниченными возможностями и особенностями в развитии, и нет надежды на лучшую жизнь. Очень мало среди них нахлебников и иждивенцев, готовы браться за любую работу, не требуют бесплатного жилья от государства, готовы платить за доступное арендное жилье, хотят поднять детей.
В большинстве случаев нужно лишь подарить отчаявшемуся человеку веру в то, что он не один на один со своими трудностями, надежду на лучшее будущее, и он с новыми силами начинает бороться за достойную жизнь для себя и своей семьи. Активисты проекта отметили, что среди их подопечных есть люди, когда-то просившие о помощи и получившие ее, а сейчас помогают сами.
История Курмет Жанзаховой, пришедшей на мероприятие горкома, не так давно была опубликована на странице Назгуль Макжан в социальной сети Facebook. Многодетная семья, воспитывающая шестерых детей, жила в металлическом контейнере на окраине села Коянды. Доход семьи вместе с пособием составлял лишь 50 тысяч тенге, старшие дети в худой одежонке пешком ходили в школу и обратно по 4 километра. Женщина не раз обращалась в акимат, но действенную помощь получила лишь, обратившись в народный проект КНПК.
– О проекте я узнала от знакомой. Я пришла в горком, меня выслушали. Затем приехали к нам, привезли продукты, посмотрели, как мы живем. После публикации в соцсетях в течение двух дней, много разных людей оказали нам помощь: привозили одежду детям, продукты, даже деньги. На нашу ситуацию обратили внимание власти. В данное время один добрый человек снял для нас жилье, мы не мерзнем. Положение уже не такое бедственное. Хочу сказать большое спасибо волонтерам проекта и всем неравнодушным к чужому горю людей, – с благодарностью говорит Курмет.
Все, пришедшие в этот день в Астанинский горком КНПК благодарили партию за инициативу создания социального проекта «Шапағат», выражали слова признательности спонсорам и волонтерам.
– К сожалению, в нашем обществе всегда есть люди, которые нуждаются в помощи и внимании. Я с удовольствием поддерживаю такие благородные дела и для меня быть причастной к этому проекту очень дорого, ценно. Нужно делиться, поддерживать, помогать друг другу, – отметила известная телерадиоведущая, основатель телелаборатории телеведущих «SS Lab» Санди Султан.
Коммунисты призывают сограждан помогать нуждающимся и делать это громко. Говорите о том, что помогаете, вслух – и за вами потянутся другие. Когда люди видят, что кто-то из их окружения – с такими же интересами и уровнем дохода, с теми же ценностями – помогает, они охотнее попробуют сделать то же самое. Не сомневайтесь в реакции окружающих, а подавайте пример, вдохновляйте друзей, знакомых и коллег делать добрые дела. А если с вашей подачи участвовать в благотворительности начнет еще хоть один человек, вы не зря прожили эту жизнь.
Асия КУЗЕМБАЕВА
