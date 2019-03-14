Об этом в ходе пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций сообщила руководитель управления культуры, архивов и документации Маржан Корганбаева.

Иллюстративное фото из архива "МГ"

По словам спикера, праздничные мероприятия к Наурыз мейрамы начнутся в «Көрісу күні» 14 марта и продлятся до 14 апреля. В течение месяца жители области смогут принять активное участие в конкурсах бата среди аксакалов, увидеть театрализованные представления «Ұлы күні Ұлыстың, басы болсын ырыстың!», посетить театры, где их вниманию представят сказки для детей «Көжектің көжесі», постановки «Нарқыз», в Онер орталыгы состоится праздничный концерт фольклорного ансамбля «Достық сазы» и многое другое.

- 21-22 марта на территории области запланированы более 1000 мероприятий с охватом 300 тысяч актюбинцев. Работа по оформлению центральных улиц, учреждений, предприятий, населенных пунктов районов уже начата. В Актобе главные празднества пройдут 22 марта у стеллы «Қазақ халқына мың алғыс», будут организованы народные гулянья «Наурыз – құт-береке бастауы». На площади в парке имени Первого Президента пройдут соревнования по казакша курес, перетягиванию каната, силовым видам и другим национальным видам спорта, - рассказала Маржан Корганбаева.

На центральных площадках Актобе, в населенных пунктах районов предприятиями, организациями и субъектами предпринимательства будут установлены более 110 юрт, приготовлены 78 тысяч литров наурыз коже, 33 тонны плова, 52 тонны баурсаков.

