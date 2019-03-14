При посещении Теректинской и Бурлинской районных больниц глава минздрава сразу отметил, что основная проблема в Западно-Казахстанской области - нехватка участковых врачей общей практики. Для решения этой проблемы в село будут направлены молодые специалисты - выпускники этого года, так как вступил в силу закон, предусматривающий обязательную трех летнюю отработку государственных грантов по направлению госкомиссии. К примеру, в Бурлинском районе акимат готов предоставить служебное жилье для 10 молодых специалистов. На встрече с коллективом Бурлинской районной больницы Елжан Амантаевич отметил, что именно в ЗКО год назад начало свою работу Общество содействия пациентам, которое в своей деятельности охватило уже практически все регионы. Поговорили и о профилактике коррупции в здравоохранении. В частности Виталий Колпаков рассказал министру о работе Специальных мониторинговых групп, взаимодействии с департаментом АДГСиПК, Проектным офисом, управлением здравоохранения и инициативе руководителя Республиканской СМГ Айгуль Соловьевой по усилению активности в части выработки рекомендаций по устранению недостатков в медицине, постоянном взаимодействии с организациями здравоохранения, совместной работе по искоренению бытовой коррупции. К слову, такое взаимодействие в регионе уже приносит положительные результаты. Мы убедились, что министр владеет информацией, положительно оценивает и одобряет эту работу. Привели и положительный пример – с нами на мониторинг выезжает руководитель Департамента АДГСиПК по ЗКО Булат Исаков и руководитель управления здравоохранения ЗКО Нурданат Беркингали. Создана группа «Здравоохранение» СМГ ЗКО, в ее состав включен и представитель медицины. Поэтому, многие вопросы удается решить на месте, при проведении мониторинга, либо совместно определить пути их решения. Только в феврале 2019 г. было направлено более 10 рекомендаций в соответствующие организации.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.