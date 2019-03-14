Сегодня, 13 марта, департамент по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области провел рейд в дачных массивах "Речник", "Береке" и "Венера" по предупреждению весеннего паводка, где местные жители выступили с жалобами о бездорожье. По словам жительницы дачного общества "Речник" Анастасии Татаркиной, дорога в их дачном обществе за всю зиму в этом году не чистилась ни разу. - Мы, конечно, живем на дачах первый год, в начале зимы еще могли ездить на машине, но теперь, когда выпало огромное количество осадков, мы с огромным трудом ходим только пешком. Дороги тут не чистили ни разу, теперь боимся, что будет подтопление. Можно самим нанять технику для очистки снега, я бы с удовольствием, не против. У многих проживающих тут нет денег и возможности складываться на эти нужды, а сами мы это не потянем, - говорит женщина. Также Анастасия Татаркина отметила, что своего ребенка она носит в школу на руках. - У меня трое детей. Двое учатся в школах, а младшая сидит дома, ей всего три года.Так вот, ребенок просто не может самостоятельно пройти по дороге, проваливается в снег по колено. Мне приходится каждый день самой нести его на руках до магазина, там он переобувается и дальше отправляю его в школу, - пояснила женщина. Также жители дачного общества пожаловались на отсутствие воды и плохие электросети. - Если вдруг где-то линию порвет ветром, то у нас даже нет электрика. А воду таскаем с магазинов ближайшего района Мясокомбинат, - рассказали жители. Кроме того, дачники жалуются, что не могут вызвать скорую помощь. - Моя сноха вот беременна. Так всю зиму мы просто боимся, чтобы вдруг она не заболела ничем. Вот что случись, однозначно скорая к нам не приедет по такой дороге, - возмущается Рита Отарова. По словам заместителя начальника ДЧС ЗКО Акылбека Ахметжанова, разьяснительные работы в дачных обществах они проводят, потому что есть угроза подтопления. - В этом году выпало снега выше нормы в 1,5 - 3 раза. В дачных массивах, к сожалению, есть постоянные жители, именно с ними мы и проводим разъяснительные работы по угрозе подтопления талыми водами. Также в этом году вывезено в семь раз больше снега, чем в прошлом. И до сих пор эта работа продолжается. Техника к возможному паводку полностью готова. Уже начаты работы по откачке воды, вывезено 9 тысяч кубических метров, - пояснил заместитель начальника ДЧС ЗКО. - Что касается Урала, то опасный уровень воды считается 8,5 метра. Когда свыше 6,5 метра, начинает подтапливать дачные массивы. Сейчас уровень 160 сантиметров. Говорить об этом рановато, по нашей области сейчас ледостав. Однако дачники говорят, что в случае паводка они свои домики покидать не собираются, опасаются мародерства.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.