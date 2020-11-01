Иллюстративное фото с сайта azh.kz Как рассказал замруководителя департамента экологии по Атырауской области Сырым Тилегенов на очередной сессии областного маслихата, согласно «Дорожной карте» планируется снизить выбросы в атмосферу с 300 тысяч тонн до 264,3 тысяч тонн. - Разрабатывается программа изучения гидрологического режима и экологической реабилитации бассейна реки Урал. Ведутся работы по увеличению лесных ресурсов за счет озеленения, благоустройства населенных пунктов, создания «зеленого пояса» в Атырауской области, - сообщил Сырым Тилегенов. В создании проекта «зеленого пояса» в первую очередь будут привлечены крупнейшие компании нефтегазовой отрасли. - Также рассматривается вопрос о создании государственного природного парка «Желтау», государственного природного заповедника Тасшагыл (Арал-Байтик), разрабатывается научно-техническая база для создания государственного природного заповедника Балбулак. Создание заповедников позволит сохранить экологическое равновесие в регионе, - сказал руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области Кадыржан Арыстан. Принявший участие в заседании маслихата аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов отметил динамику выбросов и сокращение количества отходов от различных производств. - Конечно, проблема есть. На левом берегу Урала будет введена в эксплуатацию очистная установка, в результате чего будет нормализован слив испарительной площадки «Тухлой балки» аналогичную установку планируется построить и на правом берегу Урала. Также на правой и левобережной части города, и в шести районах области, будут построены комплексы по сортировке твердых бытовых отходов. Эти меры помогут улучшить экологию региона, - сказал аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов. Напомним, департаментом экологии по Атырауской области за девять месяцев текущего года было проведено 46 проверок. В ходе проверок было выявлено 130 фактов нарушения экологического законодательства страны. - По выявленным фактам возбуждено 54 административных дела. В результате наложен штраф в размере 88 миллионов 422 тысяч 239 тенге. Среди оштрафованных компаний - АО "Эмбамунайгаз", АО "Международный аэропорт Атырау", АО "Атырау Су Арнасы", - сообщил Сырым Тилегенов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.