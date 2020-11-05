- По привлечению инвестиций. Предлагается ввести новый инструмент - соглашение об инвестициях. Предусматривается оптимизация процедур и совершенствование механизмов ГЧП. По развитию предпринимательства и реального сектора. Для создания благоприятных условий субъектам бизнеса предлагается закрепить соответствующую функцию по введению веб-портала "Правительство для бизнеса" по принципу "единого окна", а также введению реестра бизнес-партнеров. Для новых создаваемых объектов в сферах пищевой и легкой промышленности предлагается снизить порог инвестиций в два раза (с двух миллионов МРП (5,6 миллиарда тенге) до 1 миллиона МРП (2,8 миллиарда тенге). (...) По цифровизации. На законодательном уровне предлагается закрепить поправки, создающие условия для формирования национальной платформы искусственного интеллекта. В сфере автомобильного транспорта предлагаются поправки по развитию интеллектуальной транспортной системы, автоматизации процесса выдачи бланков разрешений для перевозчиков, созданию информационной базы для мониторинга транзита сообщений между странами. Это позволит внедрить единую систему управления транспортными документами, - сказал Даленов.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Министр национальной экономики Руслан Даленов на пленарном заседании мажилиса отметил, что предлагаемые поправки предусматривают внесение изменений и дополнений в 81 законодательный акт, в том числе 14 кодексов и 67 законов по девяти направлениям. Депутат Сакен Утебаев добавил, что изменения и дополнения вносятся по вопросам микрофинансовой деятельности в части отнесения субъектов микрофинансовой деятельности к финансовым организациям, а также по пенсионному обеспечению в части предоставления гражданам возможности использования части своих пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий, получение лечения, не входящего в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования, а также для передачи в инвестиционное управление частным управляющим компаниям.Также предлагается ввести нормы, связанные со сбором, обработкой и защитой персональных данных, а также ряд поправок, направленных на совершенствование денежно-кредитной политики. После первого чтения в мажилисе следует второе. После одобрения в рамках второго чтения законопроект направляется на рассмотрение Сената.