- По привлечению инвестиций. Предлагается ввести новый инструмент - соглашение об инвестициях. Предусматривается оптимизация процедур и совершенствование механизмов ГЧП. По развитию предпринимательства и реального сектора. Для создания благоприятных условий субъектам бизнеса предлагается закрепить соответствующую функцию по введению веб-портала "Правительство для бизнеса" по принципу "единого окна", а также введению реестра бизнес-партнеров. Для новых создаваемых объектов в сферах пищевой и легкой промышленности предлагается снизить порог инвестиций в два раза (с двух миллионов МРП (5,6 миллиарда тенге) до 1 миллиона МРП (2,8 миллиарда тенге). (...) По цифровизации. На законодательном уровне предлагается закрепить поправки, создающие условия для формирования национальной платформы искусственного интеллекта. В сфере автомобильного транспорта предлагаются поправки по развитию интеллектуальной транспортной системы, автоматизации процесса выдачи бланков разрешений для перевозчиков, созданию информационной базы для мониторинга транзита сообщений между странами. Это позволит внедрить единую систему управления транспортными документами, - сказал Даленов.Также предлагается ввести нормы, связанные со сбором, обработкой и защитой персональных данных, а также ряд поправок, направленных на совершенствование денежно-кредитной политики. После первого чтения в мажилисе следует второе. После одобрения в рамках второго чтения законопроект направляется на рассмотрение Сената. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Вам может быть интересно
Атырауда тұрмыстық зорлық-зомбылықтың кесірінен 58 жастағы әйел адам жан тапсырды
62 жастағы күдікті қолға түсті.
В Уральске после пожара в общежитии обнаружили тело мужчины
По предварительным данным, пожар начался из-за курения в постели.
Участковый в Атырауской области спас двух детей, запертых в квартире
Полицейский прибыл на место и проник в квартиру через балкон соседней квартиры.
Оралда Ғұмар Қарашқа арналған көрме ашылды
Облыстық тарихи– өлкетану музейінде ақын, журналист, педагог, ағартушы, баспагер Ғұмар Қараштың өмірі мен қызметіне арналған көрме өз жұмысы...
Kaspi.kz упрощает оптовые закупки товаров из Китая: оплата в тенге, проверка качества и доставка до двери
Kaspi.kz запустил новый онлайн-сервис «Оптовые покупки», который помогает предпринимателям заказывать товары из Китая с проверкой качества и...
Российские врачи прооперируют 15 детей с врождёнными патологиями из ЗКО
Операции проведут в областной детской многопрофильной больнице Уральска.
Начальника караула воинской части застрелили в Казахстане
Мужчина скончался в больнице.
В Казахстане выявили нарушения на сотни миллиардов тенге в дорожном строительстве
Проверки охватили весь процесс строительства дорожных объектов.
Две тройни родились в Атырау
В одной семье родились трое мальчиков, в другой — трое девочек.