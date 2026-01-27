Цель — выявлять случаи, когда расходы существенно превышают официальные доходы, и обеспечивать корректное налогообложение.

Государственные органы Казахстана начнут сверять доходы и расходы граждан, чтобы убедиться, что траты людей соответствуют официально задекларированным доходам, передаёт Tengrinews.kz.

По словам вице-министра финансов Ержана Биржанова, новая система объединяет данные из различных государственных источников, включая информацию о перелетах, стоимости путешествий, наличии имущества и других расходах, влияющих на уровень доходов. Цель — выявлять случаи, когда расходы существенно превышают официальные доходы, и обеспечивать корректное налогообложение.

Проверка будет учитывать:

движение средств на банковских счетах;

расходы на недвижимость, образование, медицину и страхование;

сведения о доходах и имуществе за рубежом;

данные других госорганов, таможни и финансовых структур.

Если расходы не совпадут с доходами, органы смогут запросить документы и уточнить реальный доход гражданина.

Вице-министр подчеркнул, что система будет применяться как к обычным гражданам, так и к госслужащим. Она планируется к запуску с 2027 года, при этом порядок введения мер ещё уточняется, чтобы минимизировать ошибки и обеспечить законность процедур.