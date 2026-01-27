Сообщение оказалось ложным.

Вечером 26 января 2026 года в WhatsApp распространилось аудиосообщение о якобы готовящейся драке между школьниками в одном из районов. Информация быстро разошлась по чатам и вызвала тревогу у жителей.

Полиция оперативно проверила сообщение. Как выяснилось, аудиозапись в шутку отправил 16-летний подросток. Никакой драки в указанное время и в указанном месте не было — этот факт подтвердили правоохранители.

По итогам проверки родителей подростка наказали за ненадлежащий контроль за поведением несовершеннолетнего. С самим подростком и его законными представителями провели профилактическую беседу.

В полиции напомнили, что распространение ложной информации может повлечь ответственность, и призвали жителей не поддаваться панике. В случае подозрительных ситуаций правоохранители просят сразу обращаться по телефону 102.