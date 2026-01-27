В Караганде начата проверка после резонансного конфликта между руководителем управления физической культуры и спорта Сериком Сапиевым и его заместителем.

Глава Минтуризма и спорта Ербол Мырзабосынов на брифинге в правительстве рассказал, что по данному инциденту уже начата проверка в акимате, а также будет дана оценка действиям госслужащих уполномоченными органами.



– По этой ситуации в акимате начата проверка. Будет дана оценка Агентством по делам госслужбы. Сейчас ждем итогов проверки уполномоченного органа, – отметил он.

Напомним, конфликт произошёл 21 января. Между двумя мужчинами вспыхнула ссора, которая переросла в потасовку; в результате по факту побоев возбуждено уголовное дело.

Серик Сапиев — олимпийский чемпион по боксу 2012 года, двукратный чемпион мира и заслуженный мастер спорта Казахстана. Его заместитель Даурен Есимханов — титулованный самбист, чемпион Азии и мира.

Ранее сам Сапиев прокомментировал ситуацию и назвал произошедшее управленческим конфликтом, а не бытовой ссорой. Он подчеркнул, что вопросы, повлиявшие на инцидент, не связаны с личными мотивами, а касаются служебных разногласий и организационных вопросов.

В акимате Карагандинской области также отметили, что после инцидента управление работает в штатном режиме, а по итогам проверки будут приняты все необходимые меры в соответствии с законом.