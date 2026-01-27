Несмотря на небольшое повышение дневных температур по сравнению с началом недели, ночи в западных регионах остаются морозными.

По данным Gismeteo.kz, 28 января в Уральске сохранится стабильно холодная погода. Небо будет затянуто облаками, возможен небольшой снег.

Температура днем: -14°C.

Температура ночью: до -21°C.

Ветер: южный, около 5–6 м/с.

Жителей Атырау ждет ясный и солнечный день, однако к вечеру возможна облачность.

Температура днем: -9°C.

Температура ночью: -17°C.

Ветер: юго-восточный, с порывами до 7–8 м/с.

В Актау погода будет значительно мягче, чем в других городах региона, однако из-за высокой влажности и сильного ветра холод может ощущаться острее. Ожидается пасмурная погода, возможен мокрый снег.

Температура днем: +1°C.

Температура ночью: -8°C.

Особенности: усиление ветра до 10–11 м/с.

В Актобе завтра будет наблюдаться самая большая амплитуда температур. День обещает быть преимущественно облачным.