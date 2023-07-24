В Алмалинском районном суде Алматы вынесли приговор по делу о резонансном ДТП с двумя автобусами. Авария произошла восьмого ноября 2022 года на пересечении улицы Толе би и проспекта Абылай хана. Столкнулись два автобуса, курсирующие по маршрутам №98 и №201. Один человек погиб — пассажир от удара вылетел из транспорта и попал под колёса. 19 пассажиров пострадали, среди них — ребёнок 2013 года рождения. В полиции тогда сообщили, что водитель автобуса №98 выехал на запрещающий сигнал светофора. Государственный обвинитель просил назначить подсудимому два года и шесть месяцев лишения свободы. Водитель вину не признал и просил оправдать его.
— Суд признал подсудимого виновным по статье 345 части 3 УК (нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть человека) и назначил максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на два года и шесть месяцев, — сообщили в пресс-службе суда.
Водителя также лишили прав на пять лет. В качестве морального вреда взыскано каждому по два миллиону тенге (в деле фигурируют трое пассажиров, выпавших из автобуса. Один из них скончался, двое получили травмы — прим. автора). Также одну из пострадавших он должен 323 885 тенге материальной компенсации. Приговор не вступил в законную силу.