Портал inbusiness.kz собрал данные о доходах руководителей ключевых национальных компаний, опубликовавших свою отчётность за прошедший год. Так, совет директоров компании АО «НАК «Казатомпром» состоит из семи человек, а правление — из шести человек. В среднем на каждого члена правления в 2022 году пришлось 81 млн тенге в год, или 6,8 млн тенге в месяц. Ключевой управленческий персонал АО «НК «Казахстан темир жолы» включает членов правления и совета директоров в количестве 16 человек. В среднем на каждого члена правления приходится 36 млн тенге в год, или три млн тенге в месяц. АО «Қазтеміртранс» — единственным акционером компании является АО «НК «ҚТЖ». Согласно финансовой отчётности, в 2022 году среднее количество сотрудников составило 547 человек, количество ключевых руководителей — четыре. В 2022 году вознаграждение составило 94,2 млн тенге для четырёх человек, что примерно равно 1,9 млн тенге в месяц на каждого. АО «Эмбамунайгаз» вознаграждение семи членов правления обошлось компании в 234 млн тенге в год, или 2,7 млн тенге в месяц на каждого. В отчётности ТОО Samruk-Green Energy за 2022 год вознаграждение ключевому персоналу из трёх человек составило 53,5 млн тенге, что равняется 1,4 млн тенге в месяц. Ключевой руководящий персонал АО «Казпочта» включает шесть человек. По 1,9 млн тенге в месяц получал каждый топ-менеджер компании. АО «НК «КазМунайГаз», НК QAZAQGAZ, «КазТрансОйл», АО «КазТрансГазАймак», АО KEGOC, АО «Самрук-Энерго» ещё не представили отчётность за прошедший год.