- 9 июня в 11.42 по улице Тилеу Батыра 9 «А», во дворе 2-этажного жилого дома в гараже произошла утечка газового баллона и хлопок газовоздушной смеси, - сообщили в ДЧС Актюбинской области. Начался пожар. В 11.58 его ликвидировали. В огне пострадали 82-летний хозяин гаража и его сосед. Мужчин с ожогами доставили в больницу. - Оба пострадавших находятся в реанимации, - сообщил главврач БСМП Сакен Капанов. - У них обожжено 50-60% тела, ожоги 2-3 степени. Второму пострадавшему 24 года. По некоторым данным, он оказался в огне, пытаясь спасти соседа-пенсионера.