Об этом рассказали в избирательной комиссии ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам председателя избирательной комиссии ЗКО Гайсы Капакова, по данным на 17.30 явка избирателей в области составляет 59%. Также Гайса Капаков добавил, что люди продолжают приходить и голосовать. К примеру семья Жумагалиевых пришла голосовать вместе с детьми вечером. - Днем не смогли выйти, дети, домашние дела, - рассказала Зарина. - А вечером вышли гулять и всей семьей пришли проголосовать. Мысли о том, чтобы не пойти, не было. Потому что это наш долг, мы сами выбираем будущее для себя и наших детей. Радует и организация выборов. Нас приветливо встретили, нашли адрес и номер участка, затем проводили к кабине для голосования. Никаких очередей нет. Напомним, 19 марта Нурсултан Назарбаев принял решение сложить полномочия президентаКазахстана. Глава государства обратился к народу с экранов телевизора. По его словам, это было не простым решением. Временно исполнять обязанности президента РК был назначен Касым-Жомарт Токаев. 20 марта Касым-Жомарт Токаев принес присягу на совместном заседании палат Парламента Казахстана в здании Мажилиса. Полномочия президента к нему перешли на оставшийся срок полномочий избранного президента, который истекает в апреле 2020 года. Однако 9 апреля Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам и объявил о назначении досрочных выборов.