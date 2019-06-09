Избирательный участок в областном перинатальном центре является закрытым. Поэтому здесь действуют немного другие правила. Голосование началось в 7 утра и закончилось до 10 утра. Кабинка для голосования здесь специальная. В ней можно присесть на стул. Ведь состояние некоторых женщин не позволяет им долго стоять. - На нашем избирательном участке №469 проголосовало 80 женщин. Некоторых вновь поступивших мы включали в списки избирателей, - отметила председатель избирательной комиссии Гульсара Тажекенова. Айгерим Айтмухамбетова говорит, что 7 июня родила девочку весом в 4 килограмма и ростом 54 сантиметра. - Я пришла на выборы с хорошим настроением. Ведь мы выбираем лидера Казахстана. Имя дочери еще не придумали. Выпишут меня 10 июня, тогда и решим, - сказала женщина. Также, по данным пресс-службы управления здравоохранения ЗКО, в тубдиспансере было два закрытых участка. На одном из них на 12.15 по местному времени из них голосование было закрыто. Проголосовали 102 пациента. На 12.17 в городской многопрофильной больнице проголосовали 140 человек. В Областной многопрофильной больнице также проголосовали все больные, кроме тех, кто находится в реанимации. Таких 6 человек. Напомним, сегодня, 9 июня, в Казахстане проходят выборы президента Республики Казахстан. В Западно-Казахстанской области действует 533 избирательных участка. Проголосовать жители могут с 7 утра до 20.00. Свои кандидатуры в президенты выставили Жуматай Алиев - от общественного объединения "Халық демографиясы", Жамбыл Ахметбеков – от Коммунистической народной партии, Дания Еспаева – от партии "Ак жол", Амиржан Косанов – от национал-патриотического движения "Ұлт тағдыры", Толеутай Рахимбеков – от партии "Ауыл", Амангельды Таспихов – от Федерации профсоюзов Казахстана, Касым-Жомарт Токаев (действующий президент Казахстана) – от партии Nur Otan, Садыбек Тугел – от общественного объединения "Ұлы дала қырандары".