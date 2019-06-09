В Атырауской области повсеместно продолжаются выборы президента РК. В 9.00 по местному времени на свой избирательный участок, расположенный в Малой академии искусств им. Н. Тлендиева, приехал и глава региона Нурлан Ногаев. Аким Атырауской области поздравил жителей региона с праздником и выразил уверенность, что каждый из местных жителей сделает свой правильный выбор. – Сегодня – знаменательный день для всей страны, я очень рад, что жители активны с раннего утра, каждый, несомненно, сделает свой выбор, но все избиратели едины в одном: все мы хотим жить в мирной стране, где царят мир и согласие, где есть все условия для самореализации. Сегодня мы выбираем будущее нашей с вами страны, – обратился Нурлан Ногаев к избирателям. Напомним, что в Атырауской области внесены в списки для голосования 409 679 избирателей. Общее количество избирательных комиссий – 271, из них 262 участковых и 9 территориальных (областная, городская и 7 районных). Голосование ведется на 262 избирательных участках. Также задействовано 12 избирательных участков с ограниченным доступом, из которых 9 – в лечебных учреждениях, 2 – в воинских частях и 1 – в СИЗО.