Ярмарки были организованы на оптово-розничном рынке «Ел Ырысы», по улице Ихсанова и перед торговым домом «Жангирхан» в п.Зачаганск. Нужно отметить, что уже с утра на ярмарке по ул. Ихсанова было довольно много покупателей. Здесь можно было купить помидоры по 450 тенге, огурцы по 250 тенге, яйца по 170 тенге и даже полакомиться шашлыком. Так, палка шашлыка из свинины и окорочков стоила одинаково - 800 тенге. - Я сегодня пошла с утра голосовать, мой участок располагается с 21 школе, а потом оттуда сразу пришла на ярмарку, очень удобно. Здесь можно купить помидоры и огурцы по более низкой цене, нежели в окрестных магазинах. Также взяла яйца. Правда, очередь была большая, но ничего, я выстояла, - рассказала жительница Уральска. Ярмарка, на самом деле, была организована рядом со школой №21, где располагается избирательный участок №456. По словам председателя этого участка Лауры Шаркубеновой, основной поток голосующих, судя по прошлым выборам, будет после обеда. - Сегодня с утра приходят избиратели, конечно, основной поток, думаю будет после обеда. Мы сегодня специально открыли столовую. Некоторые ожидают адресную справку. Столовая открыта, чтобы люди во время ожидания могли попить чай и перекусить, - рассказала Лаура Шаркубенова.