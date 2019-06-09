Полицейские, которые спасли мужчину На пульт оператора 102 поступил вызов о том, что в одной из высоток мкр. Алмагуль мужчина пытается спрыгнуть из окна. Патрульный экипаж «Батыс 12» прибыл на место незамедлительно. - Под окнами уже собрались люди, быстро сообразили и натянули тент. Мой напарник, младший лейтенант полиции Нурбек Шахшаев остался внизу, нужно было координировать людей. Я поднялся на шестой этаж. Но дверь в квартиру, где находился мужчина, мне никто не открыл. Открыл сосед. Я прошел к соседнему окну, где находился мужчина, вышел на балкон, встал на перила. Благо мужчину пыталась удержать женщина, я добрался до него и вместе мы затолкнули его внутрь. От него разило спиртным, - рассказал представитель полиции. В отношении 20-летнего любителя выпить заполнен протокол по статье 440 КоАП РК "Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения". Наркологическое освидетельствование показало, что мужчина был сильно пьян.