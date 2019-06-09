На избирательном участке №116 , расположенном в центре Актобе, к 9 утра проголосовали 253 человека из 1770. Часть избирателей пришлю сюда еще до открытия участка. В основном это пожилые люди. - Даже образовалась очередь, - говорит председатель участковой избирательной комиссии Самал Жангасиева. - Кроме пожилых, были люди среднего возраста, которые решили проголосовать до работы. Дедушкам и бабушкам вручили конфеты, чай. Подарки готовили спонсоры. 13 человек голосуют на дому. Чай на избирательном участке получила и 81-летняя Назира Гизатова. На выборы она пришла с супругом, 83-летним Бакытом Гизатовым. - Супруг - полковник милиции, всю жизнь проработал в органах. Мы привыкли к дисциплине, - говорит Назира аже. – За кого будем голосовать, решили заранее, споров между нами не было. Мы голосовали за одного кандидата. Голосовали за мир и покой в нашей стране. На улице возле избирательных участков Актобе торговали фруктами и овощами. Капусту можно было купить за 100 тенге, картошку по 50 тенге, апельсины – по 500. Аким города Ильяс Испанов проголосовал одним из первых в 7 утра. На выборы, сообщили на избирательном участке в колледже связи, он пришел с семьей. В школе №4 за своего кандидата в президенты отдал свой голос аким области Ондасын Оразалин. - Активность на выборах среди актюбинцев высокая, и признателен им за это, - сказал глава области. Радует ответственность, с которой люди относятся к своему будущему. Всего в Актюбинской области насчитывается свыше 568 тысяч избирателей.