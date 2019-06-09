Такие данные на 12.40 сообщили в избирательной комиссии Западно-Казахстанской области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам председателя областной избирательной комиссии Гайсы Капакова, избиратели на всех участках стали приходить с 7 утра. - На 12.40 явка избирателей в Западно-Казахстанской области составляет 26%. В области пока лидирует Бокейординский район, там явка составляет 39%, - сообщил Гайса Капаков. К слову, голосовать уральцы начали с семи часов утра. - Мы пришли сегодня с женой, чтобы отдать свои голоса за президента Казахстана в 7.20 на избирательный участок, - рассказал житель города. - Пришли рано, потому что выходной и нужно успеть на рынок. К тому же слышали, что сегодня будут проходить ярмарка по улице Ихсанова, хотим туда съездить. Днем времени не будет. А проголосовать - это долг каждого казахстанца. Потому что наш выбор определяет будущее нашей страны. Нужно отметить, что избирательные участки закроются в 20.00. До этого времени жители области могут прийти и отдать свой голос за того или иного кандидата в президенты Республики. Напомним, 19 марта Нурсултан Назарбаев принял решение сложить полномочия президентаКазахстана. Глава государства обратился к народу с экранов телевизора. По его словам, это было не простым решением. Временно исполнять обязанности президента РК был назначен Касым-Жомарт Токаев. 20 марта Касым-Жомарт Токаев принес присягу на совместном заседании палат Парламента Казахстана в здании Мажилиса. Полномочия президента к нему перешли на оставшийся срок полномочий избранного президента, который истекает в апреле 2020 года. Однако 9 апреля Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам и объявил о назначении досрочных выборов.