На выборы Балзиба апай явилась с родными, которые тоже проголосовали. 1 июля Балзибе Мажатовой исполнится 101 год. - Хочу, чтобы в нашем Казахстане долгожителей с каждым годом становилось все больше, а благосостояние и условия жизни в стране росли, - сказала 100-летняя атыраучанка. В Атырауской области голосование проходит на 262 избирательных участках, как отмечает местный избирком, это на четверть участков больше, чем было на прошлых выборах. В списки для голосования внесено 409 тысяч 679 избирателей, что на 105 тысяч больше, чем приняли участие на последних выборах.