По словам горожан, в течение последних дней в обменных пунктах невозможно купить доллар и рубль, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По данным Национального банка РК, на 8 - 10 июня доллар официально стоит 383,34 тенге, рубль - 5,89 тенге. В обменных пунктах Уральска американская валюта продается по 386,5 тенге, а купить ее можно  по 385,5 тенге. Российский рубль уральцы могут купить по 6 тенге, а продать по 5,95. В одном из обменных пунктов, действительно, подтвердили, что ни рубля, ни доллара у них в продаже нет. - Если кто-то принесет и продаст доллары и рубли, тогда будут, - пояснила кассир. Нужно отметить, что на днях Нацбанк сделал заявление относительно распространяющихся сообщений в мессенджерах и соцсетях относительно оттоков депозитов, отказов банков выдавать деньги, недостаточности валюты в отделениях банков. По данным сайта "Капитал", в Национальном банке Казахстана сообщили, что все банки располагают необходимыми запасами валюты, территориальные филиалы Национального банка в плановом режиме обеспечивают банки наличной национальной и иностранной валютой. Депозитная база стабильна, услуги клиентам банков оказываются в полном объеме.