Сегодня, 9 июня, во всех районах и в областном центре с 7 утра работают 533 избирательных участка, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Граждане Казастана могут проголосовать за будущего президента РК в течение дня, с 7.00 до 20.00. На некоторых избирательных участках люди стали приходить голосовать с 7 утра. По словам председателя участковой избирательной комиссии №521 Гульзии Иманбаевой, их участок, который расположен в здании Уральского колледжа информационных технологий, также открылся в 7.00 и люди голосуют активно. - До 8 утра проголосовали 87 человек. Всего на нашем избирательном участке 2692 человека, из них 58 человек голосуют впервые, 13 человек будут голосовать на дому, это люди с ограниченными возможностями, - сообщила Гульзия Иманбаева. В 8.30 на этот избирательный участок приехал аким области Алтай Кульгинов со всей семьей. По его словам, проголосовать за будущего президента страны должен каждый гражданин. - Выборы - это важное событие в любом государстве, особенно в нашем молодом государстве. Для развития страны, я думаю, каждый гражданин должен внести свой вклад, особенно использовать свое конституционное право на выбор. И мы видим, что с утра все избирательные участки открыты. Мы приехали семьей, чтобы проголосовать. У меня родители как раз приехали в гости. Они с открепительными талонами. Детей взяли, чтобы они были сопричастными. Мы отдали свой голос за будущее Казахстана. А наш многонациональный регион всегда отличался своей культурой и согласием. Главное, чтобы выборы прошли открыто, транспарентно и честно, - заявил Алтай Кульгинов. Напомним, 19 марта Нурсултан Назарбаев принял решение сложить полномочия президентаКазахстана. Глава государства обратился к народу с экранов телевизора. По его словам, это было не простым решением. Временно исполнять обязанности президента РК был назначен Касым-Жомарт Токаев. 20 марта Касым-Жомарт Токаев принес присягу на совместном заседании палат Парламента Казахстана в здании Мажилиса. Полномочия президента к нему перешли на оставшийся срок полномочий избранного президента, который истекает в апреле 2020 года. Однако 9 апреля Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам и объявил о назначении досрочных выборов.